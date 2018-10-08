На оборонному заводі в Росії стався вибух: є загиблі

У понеділок, 8 жовтня, на заводі по виробництву пороху в місті Перм (Росія) стався вибух.
Про це повідомляє Інтерфакс-Поволжя.
Згідно з попередньою інформацією, в одному з цехів заводу вибухнув газовий балон без подальшого горіння.
Як розповіли в регіонального міністерства охорони здоров’я, в результаті події загинули три людини. Один з робітників заводу під час вибуху помер на місці, ще двоє померли після госпіталізації.
В результаті інциденту, будівля підприємства не отримала жодних ушкоджень.
Як повідомляли раніше, на полігоні біля села Раденское (Олешковского району Херсонської області) від вибуху постраждав контрактник.