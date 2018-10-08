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На оборонному заводі в Росії стався вибух: є загиблі

08.10.2018

На оборонном заводе в России произошел взрыв: есть погибшие

У понеділок, 8 жовтня, на заводі по виробництву пороху в місті Перм (Росія) стався вибух.

Про це повідомляє Інтерфакс-Поволжя.

Згідно з попередньою інформацією, в одному з цехів заводу вибухнув газовий балон без подальшого горіння.

Як розповіли в регіонального міністерства охорони здоров’я, в результаті події загинули три людини. Один з робітників заводу під час вибуху помер на місці, ще двоє померли після госпіталізації.

В результаті інциденту, будівля підприємства не отримала жодних ушкоджень.

Як повідомляли раніше, на полігоні біля села Раденское (Олешковского району Херсонської області) від вибуху постраждав контрактник.

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