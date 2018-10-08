Дерипаску позбавили особняків у Вашингтоні і Нью-Йорку через заморозки активів

Влада США заморозили американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски в рамках діючих санкцій. Серед об’єктів нерухомості, на які діє заморозка, — належать олігарху дому у Вашингтоні і Нью-Йорку. Про це повідомляє газета New York Post з посиланням на представників Мінфіну США.

За інформацією видання, в Нью-Йорку Олег Дерипаска володіє маєтком, розташованим на 64-ій вулиці в Іст-Сайді на Манхеттені. У ньому живе колишня дружина Романа Абрамовича, уточнює New York Post. Цей особняк Дерипаска купив в 2008 році за $42,5 млн. Даних про вашингтонському особняку газета не наводить.

Співрозмовники газети також розповіли, що влада США ведуть переговори з Дерипаскою про відмову від активів у Європі, на які також можуть бути поширені санкції.

Дерипаска опинився в числі російських бізнесменів, проти який Мінфін США наклав санкції у квітні 2018 року. Представник бізнесмена поки не коментує інформацію New York Post про замороження активів.