Папа Римський звинуватив Сатану в інтимних проблемах церкви

Він попросив католиків щотижня читати спеціальну молитву.



Диявол живий і здоровий і працює понаднормово, щоб зруйнувати Римо-католицьку церкву, заявив Папа Франциск. Про це повідомляє Reuters.

Так, він переконаний, що саме Сатана стоїть за сексуальним насильством, а також розбіжностями, які розколюють церква. Франциск попросив католиків по всьому світу кожну тиждень присвячувати окрему молитву того, щоб побороти Сатану.

“Церква повинна врятуватися від нападів злого, великого винуватця, і разом з цим глибше усвідомлювати свою провину, помилки та зловживання, здійснені в сьогоденні, і в минулому”, – сказав Франциск.

Видання нагадує, що Тато Франциск давно дав зрозуміти, що, на його думку, Диявол цілком реальний.

“Ми не повинні думати про Диявола як про міф, образ, символ, фігури мови або ідеї. Ця помилка привела нас до того, що ми втратили пильність, стали безпечними і більш вразливими”, – писав він.

Наголошується, що зараз поглиблюється поляризація між консерваторами і лібералами в Церкві. Крім цього, по ній вдарили сексуальні скандали, зокрема в Німеччині, США та Чилі.

Понад 3600 дітей у Німеччині за 70 років стали жертвами сексуального насильства з боку священиків. Більшість жертв були хлопчиками, з яких половині було 13 або менше років. Дослідникам вдалося ідентифікувати і 1670 священиків, яких підозрюють в сексуальному насильстві.