У Мінську відвідувачі кафе влаштували різанину бензопилою

Таких розборок у стилі 90-х спокійний Мінськ не бачив вже давно.



У популярному серед не обтяжених освітою та інтелектом любителів недорогого алкоголю кафе «Маяк» на столичній вулиці Маяковського, 75 (до речі, в цьому будинку в 30-ті роки ХХ століття знаходилася дача голови сталінського НКВС БРСР Лаврентія Цанавы) влаштували справжню різанину бензопилою, повідомляє прес-служба ГУВС білоруської столиці.

За свідченням очевидців, все почалося зі словесної перепалки між двома выпивавшими там компаніями хлопців. Всі вони – жителі столичного мікрорайону Сріблянка. Слово за слово – і учасники конфлікту уткнулися в мобільні телефони, щоб викликати підмогу. Незабаром вона прибула, і все закрутилося. Відеозапис бійки опублікував очевидець.

– У закладі відпочивали дві компанії, – розповіла журналістам офіційний представник Ленінського РУВС Мінська Тетяна Ковальова. – Одна складалася з трьох хлопців 1992 року народження. Друга – з двох, 1985 та 1987 років народження. Словесний конфлікт виник всередині кафе. Його первісного приводу ніхто з учасників пояснити досі ніхто не може, але, коли люди випивають, він особливо й не потрібно. Учасники вийшли на вулицю, а незабаром до компанії старші приїхав брат одного з чоловіків. Він – 1977 року народження. Сили стали рівними – три на три. Почалася бійка. Під час неї під’їхав батько одного з хлопців з компанії помолодше. Чоловік 1969 року народження з’явився з битою. Він став наносити удари попереднього новоприбулого 1977 року народження. Отримавши битою, чоловік пішов до себе в машину і дістав бензопилу. З’ясовується, чи були заподіяні бензопилою тілесні ушкодження. Підтверджена інформація про госпіталізацію чоловіка 1977 року народження, яким були нанесені удари битою. Відносно чоловіка 1969 року народження порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 339 Кримінального кодексу Білорусі – «Хуліганство». Він перебуває під вартою.

У міліції також додали, що в ході оперативно-розшукових дій вдалося встановити абсолютно всіх учасників конфлікту у кафе «Маяк». Дії кожного з них докладно вивчаються, а підсумками обов’язково стане винесення правової оцінки.