Медведчук: Україна має бути вдячна Росії за вплив на ЛДНР»

Україна має бути вдячна Росії за посередництво на Мінських переговорах і вплив на «ДНР», «ЛНР». Про це заявив на ток-шоу «Право знати!» («ТВ Центр») в суботу лідер руху «Український вибір» та партії «За життя» Віктор Медведчук.

«Росія добровільно взяла на себе зобов’язання посередника – раз, і сторони, яка надає вплив на невизнані республіки «ДНР» і «ЛНР» і їх керівництво, – два. І через це українська сторона повинна бути вдячна російській стороні», — сказав він. При цьому Медведчук уточнив, що не вважає Росію країною-агресором.

«Коли я кажу, що я Росію не вважаю агресором, то це не просто завчена фраза, тому що я їжджу до Москви, веду переговори і у мене тут багато друзів. Я так говорю, тому що я вважаю, що це об’єктивна істина», — додав він.