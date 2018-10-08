Росія може перекрити Україні витоки Дніпра

Гідролог, член-кореспондент РАН Віктор Данилов-Данільян вважає, що Росія може перекрити витоки Дніпра

З такою заявою експерт виступив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24», коментуючи можливу відповідь Росії на багаторазові заяви з Києва про те, що Україна хоче влаштувати «водну блокаду Криму.

«Питання в тому, чи доцільно це економічно. Технічно побудувати канал, побудувати дамбу — це все в принципі можливо, тим більше що тут мова йде не про занадто великих обсягах», — пояснив Данилов-Данільян.

За словами фахівця, мова йде про притоці Дніпра — річці Десні.

«З Десни в Окр якусь невелику кількість води перекидати було б можна. Три-чотири кубокілометров з Десни забирати і давати цей перетік на Окр цілком можливо», — додав гідролог.

Якщо дамба буде побудована, то Україна зіткнеться з проблемами: на річці з’являться пороги і плавати по ній буде неможливо.

«Відразу виникнуть проблеми. Але ми чекаємо розсудливості з української сторони, щоб провести переговори по стоку міжнародних річок, якими є Дніпро, Десна і так далі», — резюмував Віктор Данилов-Данільян.