У МЗС РФ розповіли про долю вилученого у росіян в Нідерландах обладнання

У МЗС Росії пояснили призначення обладнання, яке було вилучено у росіян в Нідерландах. За повідомленням відомства, технічні засоби призначалися для тестування інформаційних систем посольства РФ в Гаазі.

«Вилучені у російських представників технічні засоби призначалися для тестування інформаційних систем посольств в інтересах аналізу захищеності комп’ютерних мереж у зв’язку з частими спробами киберпроникновения в російські державні установи, — пояснили „Інтерфаксу“ у відомстві. — Мова йшла про цілком відкритою і рутинної відрядженні. Повсякденну діяльність російських дипломатичних представництв за кордоном забезпечують різні державні організації і відомства, включаючи Міністерство оборони Російської Федерації. До цієї роботи залучаються тільки спеціалізовані і сертифіковані структури».

У МЗС також підтвердили наявність у висланих з Нідерландів росіян дипломатичних паспортів.

«Члени групи, як часто використовується в міжнародній практиці, мали дипломатичні паспорти. Російських представників в аеропорту зустрічав співробітник посольства (а саме — помічник посла), який в подальшому після розміщення в готелі доставив їх на територію диппредставництва. Пізніше один з них відвідував РЗУ (російське загранучреждение — прим. ред.) для вирішення поточних питань діяльності», — сказали у відомстві. Там також додали, що нідерландська сторона не висувала офіційних звинувачень висланим з країни росіянам в ході їх затримання.

«У них просто вилучили апаратуру, в тому числі мобільні телефони, позбавивши їх тим самим можливості оперативно зв’язатися з посольством, — заявили в дипведомстве. — Було отримано відмову і на пряму вимогу повідомити про те, що відбувається російське диппредставництво. Більше того, у наших експертів були вилучені всі особисті речі, включаючи кредитні картки та гроші. Потім їх супроводили на найближчий рейс до Москви».

Раніше міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд оголосила, що нідерландські спецслужби за підтримки британських колег змогли запобігти хакерську атаку чотирьох росіян на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО). Серед цілей хакерів були названі дані з розслідування отруєння в Солсбері, а також про аварії авіалайнера MH17 в 2014 році на Сході України.