Помпео і глава МЗС Китаю обмінялися різкими зауваженнями

Китайський міністр розкритикував ескалацію “тарифної війни”.

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Китаю Ван І обмінялися різкими фразами під час спілкування з журналістами, яке передувало їх переговорів в Пекіні 8 жовтня.

Китайський міністр розкритикував ескалацію “тарифної війни”, розпочатої Штатами, а також американську військову допомогу Тайваню. Ван І зажадав від американського керівництва припинити дії, які він назвав “прямою атакою на взаємну довіру” між країнами.

Критика зовнішньої і внутрішньої політики Китаю, до якої вдалися вищі керівники США, необґрунтована, підкреслив глава МЗС КНР. У свою чергу Помпео заявив, що у Вашингтоні стурбовані діями китайського уряду і визнав, що між державами з’явилися “фундаментальні розбіжності”.

Голова Держради КНР Сі Цзіньпін не став зустрічатися з Помпео у ході короткого візиту глави Держдепартаменту у Пекін, підкреслило агентство.