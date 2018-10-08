У Канаді на нафтопереробному заводі стався вибух

Інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

У канадському місті Сент-Джон стався потужний вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil.

Рятувальники просять жителів канадського міста обходити район, в якому стався вибух, а поліція вже перекрила сусідні вулиці.

“Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Сент-Джон стався серйозний інцидент. Ми активно проводимо оцінку ситуації в цей час і пізніше надамо більше інформації”, – йдеться в повідомленні Irving Oil в Twitter.

Очевидці публікують фото і відео з місця масштабної пожежі, що спалахнула після гучного вибуху.

Нагадаємо, в Кишиневі стався потужний вибух у будівлі житлового будинку. Троє загиблих. Зазначено, що в правоохоронних органах готуються відкрити кримінальну справу. В понеділок була створена спеціальна комісія, яка займеться розслідуванням потужного вибуху, який стався на Ришкановци.