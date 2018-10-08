Лукашенко готовий роздати зброю у кожну родину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв роздати зброю в кожну білоруську сім’ю в разі, якщо в країні почнеться війна

В ході огляду нових зразків військової промисловості, Лукашенко заявив, що всі дорослі громадяни країни повинні вміти користуватися зброєю.

«Автомати, пістолети, кулемети та набої до них — не дай Бог війна, ми роздамо у кожну родину. І ми будемо захищати свою територію усіма. Ну, дітей давайте виведемо. Люди похилого віку і навіть жінки, і так далі: 7 мільйонів осіб – 7 мільйонів отримають зброю, щоб вони могли захищатися», — заявив Лукашенко.