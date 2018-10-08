В Україні різко зросли ціни на бензин: названі причини

У прес-релізі говориться, що зростання цін на бензин і дизельне паливо в роздробі почався з 20-х чисел серпня. В середньому за цей період ціни на бензини зросли на 3,50 грн./л (12%), а на ДП — на 3,60 грн./л (13%).

Така поведінка ринку палива пов’язано з ослабленням національної валюти та зростанням світових цін на нафту. За цей період вартість одного бареля нафти зросла майже на 20% з 72 до 86 доларів, що призвело до зростання котирувань на нафтопродукти. У той же час гривня ослабла по відношенню до долара на 1,30 грн/дол.

Сумарно валютна складова у вартості палива на АЗС досягає 85%, тому зв’язок між коливаннями валютного курсу та вартістю нафтопродуктів пряма. Згідно з розрахунками експертів нафтогазового ринку, кожна гривня в курсі долара еквівалентна одній гривні на літрі бензину і дизельного палива.

«На жаль, ні влади, ні оператори АЗС, не можуть вплинути на зростання світових цін на нафту і котирувань на нафтопродукти. Однак підвищення вартості палива можна призупинить шляхом балансування (зниження) акцизних ставок, що дозволить знизити вартість палива на стелі і не втратити у відрахуваннях до державного бюджету. Такий досвід в Україні вже є», — йдеться в заяві.

Станом на 8 жовтня середня ціна на бензин А-32 становить 32,03 грн/літр, на А-95 — 33,03 грн/літр, на А-95+ — 34,22 грн/літр, на дизпаливо — 30,96 грн/літр. Такі мережі як ОККО, WOG, SOCAR продають 95-й бензин вже по 35 гривень.