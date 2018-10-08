У Барселоні попрощалися з легендарною Монсеррат Кабальє

Сьогодні в Барселоні попрощалися з легендарною іспанською оперною дівою Монсеррат Кабальє, яка померла 6 жовтня в лікарні.

Відому на весь світ співачку поховали в Барселоні – на кладовищі поруч з батьками, йдеться в сюжеті ТСН.

Останні роки її здоров’я погіршувався, а у вересні зірку госпіталізували із запаленням сечового міхура.

Церемонія прощання з легендою відбулася у центрі похоронних ритуалів Лес-Кортс в Барселоні. Впродовж двох днів там прощалися з Кабальє. Серед тих, хто вирішив провести співачку в останню путь були політики, артисти та співаки, для яких Кабальє була цілою епохою та іконою іспанської опери.

Пам’ять співачки вшанували відразу в двох оперних театрах.

У Мадриді в королівському театрі, де виступала Кабальє, їй присвятили суботнє подання – “Фауст”. Коли оголосили хвилину мовчання, в залі встали всі.

Також пам’ять діви вшанували і у театрі в Барселоні. У 9 років вона прийшла в музичне училище театру Лісеу. Тоді ще не могла здогадуватися, що це місце стане для неї другим домом.

“У цьому театрі вона виступала більше двохсот разів. Без Монсеррат Кабальє Лісеу ніколи б не став тим, чим він є для нас зараз”, – прокоментував смерть співачки голова театру Лісеу.

Кар’єра Монсеррат Кабальє тривала понад півстоліття. Вона выступаал в Нью-Йорку і Базелі. І своїм голосом змогла підкорити весь світ.

В Україну оперна діва приїжджала не раз виступала на великих і малих сценах. У Дніпрі 10 років тому Кабальє відкривала нічний клуб – співала під дзвін келихів і виделок. Під час виступу тільки просила не палити. І жартувала, мовляв, якщо запрошують на такі заходи, вона досі актуальна співачка.