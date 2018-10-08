Банкіри вважають, що в українців не вистачає грошей на покупку долара

Банкіри пояснили, що в українців не вистачає грошей на покупку доларів. У вересні українці продали банкам більше валюти, ніж купили, – пише Країна.

Так, обсяг купівлі готівкової валюти у вересні впав до $748,7 млн з позначки $1 045,3 млн у серпні.

При цьому банки викупили у населення $964,1 млн, а в серпні цей показник досягав $999,3 млн.

Таким чином, українці продали банкам на $215,4 млн. більше, ніж викупили. Це нехарактерна для ринку ситуація. Зазвичай при зростанні курсу населення скуповує долар. У вересні курс наближався до позначки 29 грн/$, але це не викликало звичайного ажіотажу. У банках це пояснюють відсутністю в українців вільної гривні. “…У людей просто немає грошей, щоб робити покупки на піку своїх панічних настроїв. Тому ми не бачили черг у касах банків — підвищеного попиту не було”, – цитує видання голову правління RwS bank Владислава Кравеца.

На його думку, ситуація зміниться тільки тоді, коли в українців з’являться вільні кошти.