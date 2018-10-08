У ПАРЄ хочуть скасувати голосування про повернення Росії

Поки немає впевненості в тому, що пропозиція консерваторів буде підтримано.

У Парламентській асамблеї Ради Європи зареєстрували подання про те, щоб відкласти розгляд змін до санкційний механізм і взагалі не розглядати можливість повернення Росії до кінця поточного року.

Відповідну пропозицію фракція консерваторів зареєструвала в понеділок в кінці пленарного засідання асамблеї, розповів ЕП член партійної групи, народний депутат Олексій Гончаренко.

Консерватори пропонують не розглядати санкційний питання до тих пір, поки Асамблея не підготує незалежний юридичний висновок про право ПАРЄ накладати обмеження на делегації окремих країн.

У секретаріаті ПАРЄ депутатів підтвердили, що таке рішення ще можливо, воно підпадає під пункт 37.1.а регламенту. Асамблея буде зобов’язана розглянути пропозицію консерваторів перед розглядом питання по суті.

У разі прийняття даного рішення, на поточній сесії взагалі не буде дебатів щодо російського питання, а росіяни, швидше за все, і в наступному році будуть ігнорувати роботу ПАРЄ і не відновлять сплату внесків.

У той же час, поки немає впевненості в тому, що пропозиція консерваторів буде підтримано. Відомо лише, що зараз його має намір підтримати частина депутатів Європейської народної партії.

Нагадаємо, групи либералів і консерваторів у Парламентській асамблеї Ради Європи на своїх засіданнях в понеділок ухвалили рішення про не підтримку змін у санкційної процедури ПАРЄ.