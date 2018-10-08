Епічне відео: Жириновський впав швидше, ніж втомлений Шулявський міст

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський нещодавно потрапив у дуже незручне становище. Він так хотів привітати на інавгурації представника партії Володимира Сыпягина, раніше обраного губернатора Володимирській області, що не втримався на ногах.

Піднімаючись на сцену, Жириновський спіткнувся і впав на коліна перед об’єктивами камер. Як кажуть, піднятися йому допоміг фотограф.

Згодом помічниця скандального політика виправдалася: мовляв, з ним все в порядку, а його мова, мовляв, “була як завжди красномовним і переконливим”.

Виступаючи з промовою, Жириновський пообіцяв, що “жителі регіону не пошкодують про зроблений вибір”. Той факт, що російський політик впав швидше, ніж “втомлений Шулявський міст” у Києві, не залишився без уваги. Хоча кадри намагалися вирізати, особливо передбачливі злили їх в мережу, щоб порадувати росіян.