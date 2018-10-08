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“Левада-центр” повідомив про падіння рейтингу довіри Путіну на 20 відсотків за рік

08.10.2018

"Левада-центр" сообщил о падении рейтинга доверия Путину на 20 процентов за год

Тепер Путіну довіряють лише 39 відсотків росіян. Також різко обвалився рейтинг Медведєва і інших членів уряду.Рейтинг довіри Володимиру Путіну серед росіян знизився на 20 відсотків з вересня 2017 по вересень 2018 року і склав 39 відсотків. Відповідне дослідження провів і опублікував у понеділок, 8 жовтня, “Левада-центр”.

Рівень довіри росіян знижується і по відношенню до прем’єру Дмитру Медведєву та іншим членам уряду. Так, Медведєву і главі МЗС Сергію Лаврову довіряють лише 10 відсотків росіян. Міністру оборони Сергія Шойгу довіряють 15 відсотків. Друге місце він ділить з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським.

Медведєв очолив антирейтинг

Прем’єр-міністр також очолив антирейтинг довіри росіян. Медведєву не довіряють 31 відсоток опитаних жителів Росії, два роки тому цей показник становив 19 відсотків. Опитування було проведено у вересні серед 1600 осіб.

Минулого тижня стало відомо, що рейтинг довіри “Єдиної Росії” знизився до десятирічного мінімуму і склав 31 відсоток, підрахував фонд “Громадська думка”. На думку політологів, різке негативний вплив на ставлення росіян до всіх інститутів влади надала пенсійна реформа.

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