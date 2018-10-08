Президент Сербії розповів про майбутні відносини з НАТО

Йенс Столтенберг перебуває з триденним візитом у Сербії.

Сербія не буде вступати до Північноатлантичного альянсу і продовжить дотримуватися військового нейтралітету, зберігаючи при цьому співпраця з НАТО. Про це заявив у понеділок президент Сербії Александар Вучич на відкриття міжнародних навчань НАТО “Сербія 2018” в місті Младеновац, на яких присутній генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

“Сербія – військово нейтральна країна і буде зберігати свій нейтралітет, але співпрацювати з НАТО. Хочу подякувати генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за підтримку в організації навчань і за те, що він жодної секунди і ніяким чином не хотів впливати на незалежне і самостійне рішення Сербії про майбутнє. Сербія добре співпрацює і співпрацюватиме з НАТО, а також мати добрі відносини з Росією і Китаєм”, – цитує президента національне телебачення.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перебуває з триденним візитом у Сербії, в рамках якого були заплановані зустрічі з президентом країни Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Аною Брнабич. Раніше Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі заявив, що його візит до Сербії не пов’язаний з останнім загостренням ситуації між Белградом і Пріштіною.

У той же час він підкреслив, що очікує дискусію щодо ситуації в Косово. Він закликав усі сторони дотримуватися спокій і стриманість, і пообіцяв, що НАТО продовжить повністю підтримувати діалог між Белградом і Пріштіною для вирішення існуючих між ними проблем, сили KFOR (Міжнародна місія під егідою НАТО в Косові і Метохії. – Ред.) продовжать забезпечення безпеки в регіоні.

29 вересня понад ста косовських спецназівців в’їхали на територію населеного сербами півночі Косова, що заборонено міжнародними договорами. Спецназ зайняв позиції навколо водосховища Газиводе, взяв під контроль ГЕС “Газиводе”, а також вторгся в Центр екології та розвитку в селі Зубін-Потік. У Пріштіні пояснили такі дії водної прогулянкою лідера самопроголошеного краю Хашима Тачі по водосховищу. У свою чергу президент Сербії Александар Вучич привела збройні сили в повну бойову готовність і висловив протест генсеку НАТО Єнса Столтенберга.

Міжнародні навчання “Сербія-2018”, які вважаються повномасштабними польовими міжнародними маневрами по реагуванню на надзвичайні ситуації, стартували в Сербії. Тренування торкнуться пошуково-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, надання допомоги з поверхні води на акваторіях, заходів щодо хімічної і радіаційної безпеки на промислових об’єктах, надання медичної допомоги постраждалим. Планується, що в них візьмуть участь більше 2 тисяч бійців з 38 країн.