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Названо справжнє ім’я другого отруйника Скрипалів «Петрова»

08.10.2018

Названо настоящее имя второго отравителя Скрипалей «Петрова»

Група дослідників Bellingcat назвала справжнє ім’я «Олександра Петрова» другого співробітника ГРУ РФ, якого підозрюють в отруєнні Скрипалів. Ним виявився Олександр Євгенович Мишкін.

Мишкін виявився військовим лікарем і співробітником ГРУ РФ.

Він народився 13.07.1979 року в селі Лойга, в Архангельському районі. Він закінчив одну з російських елітних військово-медичних академій, він вчився на військового лікаря для російських військово-морських збройних сил.

Під час своїх медичних досліджень Мишкін був завербований ГРУ, а до 2010 року переїхав до Москви, де отримав друге ім’я, в тому числі новий ідентифікаційний номер, паспорт, під псевдонімом Олександр Петров.

У період 2011-2018 рр Олександр Мишкін багато подорожував під своїм іменем. Bellingcat встановив, що Мишкін кілька разів їздив в Україну і в самопроголошену Придністровську Республіку. Одним з останніх візитів в Україну відбувся під час події на Майдані у грудні 2013 року.

Названо настоящее имя второго отравителя Скрипалей «Петрова»

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