Пов’язана з «Трейд Коммодити» фірма поставить «Укрзалізниці» ДТ на мільярд

ТОВ «Фірма «Фидея» виграло три тендери «Укрзалізниці» на постачання 45 тисяч тонн дизельного палива на 1,413 млрд грн. Про це повідомляє агентство з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, один тендер на поставку 15 тисяч тонн дизеля «Фидея» виграла з ціною 463,5 млн грн, ще два тендери (з тими ж обсягами постачання) — з цінами 480,6 млн грн і 468,6 млн грн відповідно.

Також було проведено два конкурси на поставку дизельного палива, які виграли ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (15 тисяч тонн ДТ) і ТОВ «Анвитрейд» (15 тисяч тонн ДТ). «Сокар Україна» поставить залізничникам паливо на 481,2 млн грн, а «Анвитрейд» — на 480,9 млн грн.

Участь у торгах приймали «ОККО Контракт», «Нафтотрейд-Капітал», «Газтрим», ТОВ «Європейський Енергетичний Альянс». Ці п’ять тендерів «Укрзалізниці» припускають використання формули при ціноутворенні на паливо.

Варто відзначити, що засновником «Фидеи» є Євген Головачов, а українські ЗМІ компанію пов’язують з групою «Трейд Коммодити».

Раніше SKELET-info повідомляв, що експертиза підтвердила, що при закупівлі Міністерством оборони України палива у «Трейд Коммодити» мало місце розкрадання 149 млн грн.

У той же час Верховний суд не задовольнив скаргу Міністерства оборони України про стягнення з компанії «Трейд Коммодити» 3,1 млн грн, які були перераховані у рахунок поставок палива.

Нагадаємо, «Трейд Коммодити» і ще 32 українські компанії потрапили в топ 5000 найбільш динамічно розвиваються компаній Європи за версією журналу Inc. Також відомо, що партнер нардепа Олександра Грановського бізнесмен Андрій Адамовський є інвестором даної компанії.