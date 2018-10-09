Які продукти подорожчають восени і чому

За дев’ять місяців 2018 року ціни на продукти зросли більш ніж на 10%, а деякі овочі подорожчали на всі 40-60%. Восени продукти традиційно дорожчають. 24 канал розібрався, що і на скільки подорожчає найближчим часом.

Дослідити подорожчання продуктів 24 каналу допомогла старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку “Інституту аграрної економіки” Світлана Пашко.

У цьому році на ринку класична ситуація, каже експерт – помірне подорожчання продуктів на тлі непоганого врожаю.

Причин зростання вартості продуктів харчування чимало:

підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень;

індексація доходів на рівень інфляції;

подорожчання кормів;

посівного матеріалу;

електроенергії;

газу;

підвищення тарифів на вантажоперевезення;

подорожчання паливно-мастильних матеріалів (НБУ прогнозує, що паливо в 2018 році зросте в ціні на 10,8%).

Також на вартість продуктів впливають цінова ситуація на світових ринках і негативні курсові очікування. За прогнозами фінансових експертів, 28,5–30,1 гривень за долар на кінець 2018 року.

Але є й продукти, які подешевшали.

гречка (на 13%);

цукор (на 4%);

томатыиі огірки (на 70-75%);

яблука (на 30%);

яйця (15%).

Ціни на решту продукції продовжують рости.

Хліб

За останній рік пшеничне борошно подорожчало на 10% – до 10,75 грн/кг. До кінця року очікується збільшення ціни ще на 5-8%. Закупівельні ціни на продовольче зерно вище торішніх з-за несприятливої погоди і зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, міндобрив та інших виробничих витрат.

Автоматично зростає ціна і на інші борошняні вироби.

На кінець вересня цього року хліб з борошна пшеничного вищого сорту коштує 16,26 грн/кг, це на 12,68% більше ніж на початок року. Тільки за вересень його ціна зросла на 2%.

З житньо-пшеничним хлібом ситуація подібна. За вересень ціна на цей вид хліба виросла на 2,3% і склала 14,24 грн/кг. А на початку року його ціна становила 12,68 грн/кг – на 12,3% менше, ніж зараз.



До кінця року хліб подорожчає на 5-8%



Овочі

За січень-вересень 2018 року ціни на основні овочі, крім картоплі, збільшилися на 26-68%.

Крім загальноекономічних причин, подорожчання основних овочів і картоплі в 2018 році сталося, тому що виробники скоротили площі під овочами “борщового набору” та економили на якісний посадковий матеріал та засоби захисту рослин. Додалися і погодні умови.

Хоча зазвичай овочева продукція коливається в ціні сезонно, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки як раз в цьому році сезонного зниження цін швидше за все не буде.

Картопля. У 2018 році отримали високий врожай картоплі. З початку року вона подорожчала на 7%. За вересень ціна впала на 5,6% – до 6,51 гривень за кілограм. До кінця поточного року суттєво картопля не подорожчає.

Капуста. Протягом 2017 року капуста подорожчала на 18%. А лише за дев’ять місяців 2018 року ціни на неї вже збільшилися на 48%, і у вересні капуста коштувала 8,07 гривень за кілограм. Капуста подорожчає в кінці сезону, тому що мало якісної продукції для зберігання.



Морква і буряк може істотно подорожчати в кінці сезону

Морква і буряк. Виробники скоротили площі під цими овочами в 2018 році, це може призвести до зменшення річного валового збору. Також будуть сприяти скороченню несприятливі погодні умови. Адже в деяких областях після спекотного літа почалися сильні дощі, що призвело до загнивання або розтріскування коренеплодів. А це зменшує термін зберігання продукції в сховищах.

В результаті – дефіцит моркви і буряків не виключений, а вже до кінця сезону ціни на якісні коренеплоди можуть бути практично вдвічі вище, ніж у минулому році.

За січень-вересень ціна на моркву зросла на 69% – до 12,91 грн/кг. Буряк за цей же період подорожчав на 27% – і стоїть зараз 8,73 гривні за 1 кг.

До кінця року роздрібна ціна на моркву і буряк можуть зрости ще на 5-12%.

Цибуля. Протягом 2017 року ціна на цибулю підвищилася на 19%. Торік вона коштувала 6,23 гривні за кілограм. У 2018 році з-за дощів – кількість якісної лука в сховищах істотно скоротиться. Щоб відшкодувати витрати, виробники підвищили ціни. Роздрібна ціна на цибулю зросла на 37% з початку року. Тільки за вересень – на 5% і на кінець минулого місяця роздрібна ціна на цибулю становила 8,70 грн/кг.

М’ясо

Рекордні ціни на м’ясо пояснюються:

скороченням поголів’я худоби в Україні;

скороченням поголів’я худоби в Україні;

сибірської виразки у великої рогатої худоби;

подорожчанням вартості кормів, енергоносіїв і транспортних послуг.

На кінець вересня 2018 року подорожчання цін на м’якоть яловичини і свинини з початку року становить 4-5%. Ціна 1 кг яловичини без кістки досягла 125,39 грн, а свинини – 118,53 грн. За 2018 рік ціна на м’якоть не була нижче 112-120 грн/кг.

Ціни на м’ясо на кості збільшилися за дев’ять місяців 2018 року на 3-4% і становлять 96,61 грн за 1 кг тазостегнової частини яловичини і 97,46 грн за 1 кг відрубів стегна свиней.

Зростання вартості свинини в 2018 році буде незначним – у межах офіційної інфляції і девальвації гривні. Все із-за того, що населення не в змозі купувати дорожче. Також знизилися обсяги експорту. Швидше за все, будуть дорожчати філе, філе, вирізка у всіх видах м’яса.

Зміна ціни на свинину призведе до зміни цін і на інші види м’яса – яловичину і курятину. Причому курятина, швидше за все, стане більш дешевим замінником для інших видів м’яса, оскільки ці ринки взаємопов’язані. Саме тому найближчим часом прогнозується незначне підвищення цін на м’ясо і м’ясопродукти.

Однак на ринку м’яса птиці ситуація дещо інша, оскільки виробниками є великі агрохолдинги, а ціна цього виду продукції в основному залежить від кон’юнктури на світових ринках і дотацій для виробників з боку держави.

Протягом 2018 року ціна на тушки курей збільшилася на 4% і склали 54,62-56,66 грн/кг. Зовсім інша ситуація з ціною на філе курки. Цей показник вже перевищив 110 грн/кг.

Яйця

На ринку курячих яєць виробництво протягом року сезонно коливається, що впливає на ціну виробника і роздрібну ціну для споживачів.

У вересні 2018 року роздрібна ціна на яйця – залежно від категорії – становила 23,23-19,56 гривень за десяток. Як і в 2017. За дев’ять місяців поточного року ціна на яйця знизилася на 14-16%.

Однією з причин зростання цін на яйця є збільшення експорту і подорожчання кормів для птиці. На вартість яєць впливають також тарифи на електроенергію та ціни на корми. За нинішньої ситуації можна очікувати подорожчання в межах 12-15%.

Але ціни на яйця найвищі в осінньо-зимовий період, коли знижується виробництво в господарствах населення, а промислові птахофабрики, реалізуючи свою продукцію за завищеними цінами, що покривають збитки попередніх місяців. Тому, за прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, до кінця 2018 року яйця можуть подорожчати до 23-27 гривень за десяток.

Молоко та молокопродукти

На внутрішньому ринку спостерігається все більший дефіцит молока, тому воно буде дорожчати.

Однак подорожчання буде різним для різних видів продукції. Чим вище вміст молока в продукті, тим більшим буде зростання вартості. Обмежуючим фактором зростання цін є зниження з початку року закупівельних цін великими переробниками молока.

Тому січень-вересень 2018 року роздрібні ціни на молоко і молокопродукти знизилися на 2-7%. Однак ще до кінця року ціни на молоко і молокопродукти зростуть на 10-15%.

На кінець вересня роздрібна ціна на молоко пастеризоване жирністю 2,5% склала 19,33 гривень за літр, що на 5% більше, ніж на початку року і на 2% більше, ніж у серпні.

Лідером подорожчання в 2018 році серед молокопродуктів є вершкове масло. Ціна на нього різко зросла ще в 2017 році, але вона ще приблизно на 20% нижче, ніж у країнах Східної Європи. Інші молочні продукти – сир, сметана – будуть дорожчати меншими темпами.

На кінець вересня 2018 року роздрібна ціна на масло вершкове жирністю 72,5% становила 127,85 грн/кг, що на 5% більше, ніж на початку року і на 3% перевищує показники серпня.

Ціни на сир м’який та кисломолочний на сметану теж повільно ростуть. З початку року сир подорожчав на 2% і на кінець вересня варто 58,93 гривень за кілограм. Ціна на сметану – в залежності від жирності – за дев’ять місяців зросла на 6-7% – до 44,96-52,29.