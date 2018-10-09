З-за нових технічних регламентів в Україні подорожчають холодильники та порохотяги

В Україні заборонять продавати товари, які не відповідають вимогам еко-дизайну — технічному регламенту енергоефективності та екологічності. Конкретні вимоги будуть незабаром прописані для кожної окремої групи виробляються і завозяться в країну товарів. Про це йдеться в постанові Кабміну №804, прийнятому 3 жовтня 2018 р.

Нові вимоги повинні враховуватися при реалізації великої побутової техніки і заводського обладнання. Гаджети і дрібну електроніку вони зачіпати будуть — для них регламентів ні в ЄС, ні в Україні поки немає.

У прийнятому технічному регламенті поки не прописані чіткі вимоги щодо енергоефективності до кожної групи товарів. Доповнюють цей документ подрегламенты будуть подані до Кабміну на затвердження пізніше. На сьогодні техрегламент з еко-дизайну є тільки для холодильників, але і його оновлять.

«Держенергоефективності розробило ряд допоміжних регламентів для окремих типів продукції. Першими візьмуть пакет регламентів для індустріального обладнання (котли, генератори тощо). Також вже розроблені і чекають своєї години ряд аналогічних регламентів для побутової техніки — для холодильників, пилососів, пральних і посудомийних машин та іншої великої техніки. Слідом підуть і окремі регламенти для інших типів побутової техніки за аналогією з правилами, прийнятими в ЄС. Подати на затвердження все планують до кінця цього року», — розповіла UBR.ua координатор комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації Вікторія Кулікова.

Без дизайну — нікуди

Вимоги до еко-дизайну включають в себе нормативно встановлюються характеристики товарів, норми енергоспоживання, які повинні виконуватись виробниками. Наприклад, згідно еко-дизайну можуть встановлюватися вимоги до максимального споживання електрики телевізорами, до максимальної потужності двигуна пилососа, мінімального індексу енергоефективності пральної машини, до норм споживання води посудомийною машиною.

Відповідними маркерами енергоефективності повинен буде позначатися або сам товар, або його упаковка. Відповідальність за імпортованих в Україну товарів покладатиметься на виробників та імпортерів. Фактично з моменту прийняття норм того або іншого продукту, буде неможливо продати в роздробі товар, який не відповідає вимогам еко-дизайну.

В даний час при прийнятті технічних регламентів враховуються такі обставини, як наявність товару в роздробі, на оптових складах, товари в дорозі, а також вже розміщені замовлення на виробництво тих чи інших товарів, а тому кожен регламент передбачає перехідний період, протягом якого можна реалізувати товар, який не відповідає вимогам еко-дизайну. Після закінчення такого періоду всі товари в роздробі повинні будуть повністю відповідати вимогам того чи іншого регламенту, кажуть імпортери. Якщо не надати перехідний період для очищення складів, товар не відповідає еко-вимогам просто ляже мертвим вантажем у імпортерів.

«У минулому році уряд вже брало ряд технічних регламентів, які стосувалися питання енергетичного маркування побутових приладів. Виробникам техніки, яка не відповідала вимогам, але вже була завезена в Україну, надали можливість протягом шести місяців реалізувати продукт. Думаю, у випадку з еко-дизайном схема роботи буде такою ж — після імплементації технічних параметрів, вся «непридатна» продукція ще якийсь час буде мати можливість перебувати на ринку, щоб мінімізувати втрати для виробників», — зазначив у розмові з UBR.ua засновник компанії «Укр-Китай Коммунікейшин» В’ячеслав Лисенко.

Інтернет митниця

Можуть бути проблеми і біля магазинів, що реалізують такий товар. Як розповів UBR.ua співвласник і засновник Rozetka Владислав Чечоткін, така документація допомагає відрізнити легально ввезений товар від «сірого» та контрабандного. Взяти на реалізацію техніку без сертифікатів — загрожує великими штрафами. Вже були прецеденти, коли перевіряючі органи приходили з перевірками в магазини, і вимагали необхідні для «білого» товару супутні документи.

Та ж історія може бути і з так званими декларацій відповідності еко-дизайну, які, за словами експертів, найскладніше буде отримати не імпортерам, а українським виробникам. Адже імпортна техніка в більшості випадків отримує всю необхідну документацію при виході з заводу, і в ЄС вже давно працює еко-регламент. У нас же далеко не скрізь в спеціалізованих лабораторіях і на виробництвах є необхідна для цього техніка. Не кажучи вже про те, що на відповідність еко-регламентам потрібно буде ще й витратитися. Тим не менш імпортну техніку теж можуть чекати сюрпризи при заході в Україну.

Як зауважив учасник робочої групи по технічному регулюванню Асоціації підприємств інформаційних технологій України Геннадій Сморжевський, декларацію відповідності може підписати і українська компанія, яка має відповідні повноваження від виробника, і готова нести відповідальність за дотримання вимог еко-дизайну. Таким чином, імпортери і, в кінцевому результаті, споживачі не отримають підвищення вартості товарів шляхом впровадження нових вимог законодавства.

«Тільки коли будуть надані технічні регламенти по конкретних видах товарів, можна буде давати відповідь на питання про конкретні витратах виробників на дотримання нових вимог законодавства з дизайну та маркування. А ось витрати часу на оформлення декларації відповідності не істотні (термін до 1 робочого дня). Для системних компаній будь-якого розміру це взагалі не проблема при наявності відповідної технічної документації виробника», — запевнив UBR.ua Сморжевський.