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Мінфін перерахував майже 730 млн грн на погашення боргів “Київенерго” Ахметова

09.10.2018

Минфин перечислил почти 730 млн грн на погашение долгов "Киевэнерго" Ахметова

У міністерстві розраховують, що 10 жовтня суд затвердить передачу боргу ПАТ “Київенерго” комунальному підприємству.

Міністерство фінансів України 3 жовтня перерахувало 729,56 млн гривень для погашення заборгованості ПАТ “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз України” і відновлення постачання теплової енергії столиці.

Відзначається, що на 10 жовтня заплановано засідання Господарського суду столиці, на якому розглянуть мирову угоду між Києвом і “Нафтогазом” щодо передачі боргів “Київенерго” в КП “Київтеплоенерго”.

Минфин перечислил почти 730 млн грн на погашение долгов "Киевэнерго" Ахметова 

“Після отримання рішення, до 12 жовтня включно, будуть укладені договору між ПАТ “Київенерго” в КП “Київтеплоенерго” про передачу кредиторської заборгованості, а після цього – орієнтовно 16-17 жовтня – між КП “Київтеплоенерго” і НАК “Нафтогаз України” на поставку газу”, – впевнені в Мінфіні.

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