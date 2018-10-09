Мінфін перерахував майже 730 млн грн на погашення боргів “Київенерго” Ахметова

У міністерстві розраховують, що 10 жовтня суд затвердить передачу боргу ПАТ “Київенерго” комунальному підприємству.

Міністерство фінансів України 3 жовтня перерахувало 729,56 млн гривень для погашення заборгованості ПАТ “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз України” і відновлення постачання теплової енергії столиці.

Відзначається, що на 10 жовтня заплановано засідання Господарського суду столиці, на якому розглянуть мирову угоду між Києвом і “Нафтогазом” щодо передачі боргів “Київенерго” в КП “Київтеплоенерго”.

“Після отримання рішення, до 12 жовтня включно, будуть укладені договору між ПАТ “Київенерго” в КП “Київтеплоенерго” про передачу кредиторської заборгованості, а після цього – орієнтовно 16-17 жовтня – між КП “Київтеплоенерго” і НАК “Нафтогаз України” на поставку газу”, – впевнені в Мінфіні.