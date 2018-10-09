Розкрито особу другого підозрюваного у справі Скрипалів

Колегою Анатолія Чепіги виявився Олександр Мишкін.

Один з підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки “Петров” виявився полковником Головного розвідувального управління РФ. Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

“Ми (The Insider і Bellingcat) ідентифікували “Олександра Петрова” як Олександра Євгеновича Мишкіна, військового лікаря на службі ГРУ. У процес ідентифікації Bellingcat дослідив безліч відкритих джерел, свідчення від людей, які знайомі з особою, а також копії документів, що ідентифікують особу, включаючи відскановану копію його паспорта”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Олександр Мишкін народився 13 липня 1979 року в селі Лойга Архангельської області. Він закінчив одну з російських елітних військово-медичних академій і пройшов підготовку в якості військового лікаря для військово-морських сил Росії.

Під час навчання Мишкін був завербований в ГРУ, а до 2010 року переїхав до Москви.

У період з 2011 по 2018 роки Олександр Мишкін багато подорожував під новим ім’ям. Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що він багато разів бував в Україні. Остання поїздка відбулася під час Евромайдана в Києві в грудні 2013 року.