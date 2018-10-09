У справі про вбивство болгарської журналістки знайшли російський слід

До розкрадань з європейських фондів в Болгарії, розслідуванням яких займалася зґвалтована, а потім вбита журналістка Вікторія Марінова, міг бути причетний голова болгарської дочірньої компанії нафтової компанії «Лукойл» Валентин Златеев.

Про це в Телеграм-каналі повідомив заступник генерального директора російського підрозділу Transparency Int. Ілля Шуманов.

Також у розслідуванні згадуються прізвища російських девелоперів, які отримали болгарські паспорта і є партнерами російського екс-сенатора і колишнього віце-президента «Лукойлу» Раліфа Сафіна.

Коментарів ні з боку «Лукойла», ні з боку його колишнього менеджера поки немає, зазначають журналісти.