Жителі Австрії масово висловилися проти куріння в ресторанах

Авторам петиції вдалося зібрати майже 900 тисяч підписів.

Майже 900 тис. громадян Австрії підписалися під народною ініціативою “Do not smoke”, яка передбачає заборону куріння в закладах громадського харчування.

Збір підписів в рамках ініційованої медиками кампанії проходив з 1 по 8 жовтня.

Згідно сайту “Do not smoke”, всього за заборону куріння в барах і ресторанах висловилися 881 569 осіб (13,8% населення Австрії).

Для того, щоб ініціатива була розглянута в парламенті країни потрібно було зібрати не менше 100 тис. підписів.

Раніше в Австрії вже планувалося ввести повну законодавчу заборону на куріння в закладах громадського харчування (зараз палити дозволено в залах для курців). Це повинно було відбутися в травні 2018 року, однак новий коаліційний уряд, сформований у грудні 2017 року, відмовилася від цих планів і перенесло заборона на невизначений час.

Згідно зі статистикою, в Австрії щодня курять 24,3% громадян країни, що виводить країну на перші місця по курінню в Європі.