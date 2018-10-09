«Він просто потряс мене, у нього могутній розум», – журналістка про Порошенка

Ганна Оскома, київська журналістка і блогерша, в кращих традиціях пропрезидентського блогера Мирослава Олешко, описала свій день, який провела з Петром Порошенком.

«Щоб ви розуміли, все організувалося за добу. Чому я? Тому що гладіолус», – пояснила вибір президента Оскома.

День, який провела блогерша з Порошенком, 5 жовтня, вони провели в дорозі, зокрема, в Одеській області та в Києві. Так, Оскома, розповіла, що президент відвідав власну школу в Болграді, де виголосив промову, яка дуже її зворушила.

«Мене про школу у Пороху неабияк зачепило. Реально звучало дуже душевно. Спробувала поритися в собі і виявила, що не знаходжу в собі навіть частки тієї вдячності, теплоти і щирості до власної школі, що прозвучали у ПАП. Чому так. Просто немає у мене тепла до моєї школи. Ось прислухайтесь до себе, ви б могли з глибокої теплотою згадати про свою школу, не покрививши душею? Може, тому серед нас і немає ні міністрів, ні президентів…», – написала вона до публікації свого звіту.

У своєму матеріалі вона описала відповіді на волнцющие громадян. Ось те, що стосується санкцій проти двох провідних українських каналів, які «наробили шуму» на цьому тижні.

«З приводу телеканалів: у Порошенка немає мети “задушити свободу слова”. Але він твердий у позиції перекрити потік ворожої пропаганди в Україні і не дозволить грати за Кремль на нашому полі. Тому готовий іти так далеко і рішуче в своїх діях, як того вимагатиме ситуація для досягнення цієї мети», – пише Оскома.

Також вона розповіла і з приводу знаменитих плівок Онищенко, корупції Порошенко і його офшорах.

«Все, що було кинуто проти Президента, розсипалося в порох. Офшори, Липецька фабрика, сліпий траст, плівки Онищенко і так далі – це все пустушки. Опоненти намагаються роздути резонанс з висмоктаних з пальця фактів.

Коли Онищенко, про який, до речі, Порох вкрай невисокої думки, анонсував свої плівки, до Президента прийшла його команда мало не в паніці “ааа, шеф, все пропало, він Вас записував!”. Порох розгнівався: “Якщо ви настільки мені не довіряєте, вам нічого робити в моїй команді. А я вам стверджую: Онищенко блефує! Дайте час, і люди самі розберуться, що це – пустушка”. Саме тому він не втручався і не коментував.

Власне, вийшло саме так, як він говорив. Ми всі знаємо, що так звані “плівки Онищенко” – абсолютна зеро», – написала журналістка.

«Президент мовчить найчастіше не тому, що йому нічого сказати, а тому, що переконаний: прийде час, і ми розберемося у всьому самі», – впевнена вона.

Оскома також розповіла, що думає президент про країну:

«У Пороху є глобальна мета – сильна стійка Україна. У всіх сенсах сильна, – в економічному, інституційному, цивільному, військовому, політичному, а будь-яка система настільки сильна, наскільки міцний і стійкий найслабший її елемент. Тому президент добре знає проблеми регіонів, в тому числі, найбільш занедбаних і слабких, і прагне створити умови, які згодом залучать в регіони гроші».

Про Раді:

«Президент не в захваті від якості Ради в цілому, але вважає свою фракцію цілком гідною і функціональної, крім декількох прізвищ, які ми всі добре знаємо. Мене здивувало, що він назвав їх «марними», тому що я вважаю їх відверто шкідливими».

Про армію:

«Армією Порох дуже пишається і вважає великим і значним досягненням. Він міг би розповідати про Армію, напевно, годинами. В його промовах Армія ось так і звучить – з великої літери. Але я дівчинка, я не буду писати почуте, у нас є кому про це розповідати правильно».

Про Бога:

«Президент не просто вірить в Бога, він вірить, що у Бога є свій задум щодо України. І в цьому задумі все має значення і все грає свою роль, все не випадково. Це не релігія, щось інше, більше. Глибока внутрішня переконаність, що Бог за Україною наглядає їй допомагає».

В кінці свого емоційного тексту Оскома підсумувала:

«Він просто потряс мене. Могутній розум, могутня воля і колосальна внутрішня сила. Мій Президент».

У соціальних мережах відверто розкритикували позицію журналістки і починання радників президента, заявивши, що такий відвертий піар не піде на користь Порошенка, правда, висловилися багато набагато більш жорсткіше. Навіть відверті «порохоботы» не зрозуміли цього задуму:

«Мені не сподобався цей день з президентом”. Формат може, був би й непоганий, але його повністю і абсолютно знищили звичайно кривожопым виконанням. І справа не в діях головної героїні, а в тому, що її в принципі це під вибрали. Хто це зробив — повний ідіот. Непрофесіонал і говноед.

У результаті ми маємо абсолютно ганебний, вкрай радикальний варіант олешковщины в самому поганому сенсі цього слова. Виведені тези Семочко відверто постыдны. Мало того, вони ще й снивелировали попередню реакцію соратників спікера з цієї історії, коли всі осудні з них назвали це пиздецом, а Бігуса похвалили за круте розслідування.

Це ганьба, хлопці. Ви знову просрали всю ідею і в черговий раз досягли зворотного результату. Замість піару президента ви змішали його з гівном. Я на його місці на таку підставу відреагувала б максимально жорстко. І не прикривайтеся виборами з реваншами. Саме ось такі ваші «проекти» як ніщо інше цей самий реванш і наближають. Ви перетворюєте Україну в Росію. Не треба так», – написала Катерина Золотарьова.

Що ж, нагадаємо, що незабаром в Україні стартує чергова президентська кампанія, вибори відбудуться в травні.