У Парижі зібрали силовиків і бронетехніку

Киянам радять не виходити з дому



У Парижі в суботу, 8 грудня, закриються багато музеїв і інші туристичні об’єкти, в тому числі Лувр і Ейфелева вежа. Влада побоюється нових вуличних заворушень в ході чергових антиурядових акцій “Жовтих жилетів”. Про це повідомляє ВВС.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанье. антиурядові протести в Парижі “породили монстра”. Він попередив, що до руху “жовтих жилетах” можуть долучитися радикальні елементи.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив, що 89 тисяч поліцейських по всій Франції вийдуть в ці дні на чергування, а Париж будуть патрулювати броньовані автомобілі. Поліція рекомендувала власникам магазинів і ресторанів в районі Єлисейських полів не відкривати свої заклади.

Мер французької столиці Ганна Ідальго закликала жителів до спокою і обережності. “Подбайте про Парижі, тому що Париж належать всім французам”, – зазначила вона в коментарі телеканалу БФМ-ТБ.

Мешканцям радять залишатися вдома 8 грудня. Влада французької столиці закликали місцевих жителів не виходити на вулицю до центру міста без необхідності, а власників магазинів і торгових центрів – забезпечити захист вітрин. Такі рекомендації більш ніж логічні після того, як за погроми було пошкоджено понад 200 торгових, офісних та банківських установ.

Для забезпечення порядку і безпеки будуть задіяні 8 тисяч правоохоронців. Акції пройдуть і в інших французьких містах.

Між тим, у п’ятницю в місті Монтобан на півдні Франції правоохоронці вилучили у протестуючої групи “жовтих жилетах” близько 30 пляшок із запальною сумішшю і три саморобних вибухових пристрої. Місцева влада приступили до розслідування цього інциденту.