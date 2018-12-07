У Бразилії при пограбуванні банків загинули заручники, в тому числі діти

Пограбування сталося на світанку



У Бразилії зловмисники скоїли розбійний напад на два банківських відділення у муніципалітеті Милагреш, в результаті загинули 12 людей, включаючи шістьох заручників.

Про це повідомив мер міста Лиелсон Ландин в інтерв’ю радіо Band News.

За словами міського голови, шестеро грабіжників напали на банки перед світанком у п’ятницю, 7 грудня.

В результаті перестрілки з поліцією було вбито шестеро бандитів. Під час спецоперації загинули ще шестеро заручників, включаючи дитину.

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин.