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У Бразилії при пограбуванні банків загинули заручники, в тому числі діти

07.12.2018

В Бразилии при ограблении банков погибли заложники, в том числе детиПограбування сталося на світанку

У Бразилії зловмисники скоїли розбійний напад на два банківських відділення у муніципалітеті Милагреш, в результаті загинули 12 людей, включаючи шістьох заручників.

Про це повідомив мер міста Лиелсон Ландин в інтерв’ю радіо Band News.

За словами міського голови, шестеро грабіжників напали на банки перед світанком у п’ятницю, 7 грудня.

В результаті перестрілки з поліцією було вбито шестеро бандитів. Під час спецоперації загинули ще шестеро заручників, включаючи дитину.

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин.

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