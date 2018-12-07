«Фармак» Жебровської подвоїть випуск таблеток

Фармацевтична компанія «Фармак», якою керує старша сестра екс-губернатора Донецької області Павла Жебрівського – Філя Жебровська, збільшила виробничі потужності і створила майже 100 нових робочих місць.

Компанія відкрила новий ділянка таблеткового виробництва, що дозволяє їй збільшити потужності з виробництва твердих лікарських форм (таблеток) у два рази — до 3 млрд таблеток у рік.

Інвестиції в проект склали 20 млн євро, повідомили у прес-службі «Фармака».

На новій ділянці будуть виробляти приблизно 30 продуктів, у тому числі препарати, що входять в програму реімбурсації «Доступні ліки».

Нові виробничі потужності розташовані в Києві. Там встановлено обладнання від провідних європейських брендів Glatt, IMA, Marchesini і інших, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва таблеток — від прийому і обробки вихідної сировини до одержання кінцевих лікарських форм.

Таким чином «Фармак» планує до 2023 році збільшити експорт до 40%.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Фармак» хоче налагодити експорт у Росію. Крім того «Фармак» має намір локалізувати виробництво в Узбекистані, а також перейти до виробництва з повним циклом.

Нагадаємо, дочка Жебрівського, Ганна, яка є виконавчим директором Vital Pharma GmbH, яка входить в фармацевтичну імперію Жебривских, не внесла імена бенефіціарних власників компанії в німецький Реєстру прозорості. Крім того сам Жебрівський відобразив у декларації майже мільйон гривень як допомогу від «Фармак».

Також нагадаємо, що «Фармак» розглядає можливість покупки фармацевтичного підприємства в Європі.