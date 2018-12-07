Трамп назвав кандидатуру на посаду постпреда в ООН

Трамп описав нову претендентку журналістам як “дуже талановиту” і “дуже розумний”.



Президент США Дональд Трамп оголосив рішення висунути на посаду постійного представника США при ООН Хізер Науерт, яка зараз працює спікером Державного департаменту Сполучених Штатів. Про це глава Білого дому сказав журналістам у п’ятницю перед відльотом в Канзас-Сіті.

“Президент Дональд Трамп заявив, що висуне прес-секретаря Державного департаменту США Хізер Науерт на посаду наступного посла США в ООН”, – наголошується в повідомленні.

Трамп описав нову претендентку журналістам як “дуже талановиту” і “дуже розумний”.

Науерт може змінити на посаді постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, яка завершує роботу після Нового року.

Напередодні повідомлялося, що Дональд Трамп уже прийняв рішення висунути кандидатуру Науерт на високу посаду в ООН.

Як зазначали ЗМІ, 48-річна Науерт є “неординарною” вибором на роль постійного представника при ООН, враховуючи те, що вона майже не мала справ з зовнішньою політикою до того, як приєдналася до адміністрації у квітні 2017 року. Раніше вона працювала ведучою на телеканалі Fox News, в тому числі в шоу Fox and Friends, яке подобається Дональду Трампу.

Для остаточного затвердження на посаді постійного представника США при ООН номінант повинен пройти слухання в профільному комітеті Сенату США, після чого стосовно його кандидатури призначається спільне голосування у верхній палаті Конгресу США.