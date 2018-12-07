Названо ім’я наступниці Меркель

Новою головою ХДС стала Аннегрет Крамп Карренбауэр, яку ЗМІ називають протеже Ангели Меркель.



Учасники з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини ввечері в п’ятницю, 7 грудня, обрали новим лідером партії Аннегрет Крамп-Карренбауэр, яка замінить на цьому посту Ангелу Меркель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр обрали у другому турі, в який вийшли два кандидати – Крамп-Карренбауэр і Фрідріх Мерц.

За Крамп-Карренбауэр проголосували 517 делегатів з 999, в той час, як за Мерца проголосували лише 482 депутата.

56-річна Крамп-Карренбауэр, яка вважається протеже самої Меркель, була прем’єр-міністром німецької землі Саарланд, а останній рік займала посаду генерального секретаря, тобто глави апарату ХДС.

Нагадаємо, 29 жовтня Меркель заявила, що відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу, яку займає вже 18 років, але залишиться канцлером ФРН до наступних виборів у бундестаг у 2021 році. Після відходу з німецької політики вона не має наміру прагнути зайняти яку-небудь посаду в керівництві Євросоюзу.

Сьогодні, 7 грудня, після прощальної промови Меркель учасники з’їзду десять хвилин аплодували їй стоячи.