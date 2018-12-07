Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії

Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв’язку з агресією проти України, поки триватимуть зусилля по деескалації конфлікту.

Про це заявив у п’ятницю міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас.

“На даний момент я вважаю неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості”, – сказав він.

“З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій”, – додав Маас. “Я не бачу консенсусу в ЄС за новими санкціями”, – підкреслив міністр.

Відомо, що 6-7 країн ЄС наполягають на посиленні санкцій щодо Росії після агресії в Чорному морі 25 листопада.

Литва першою з країн ЄС ввела санкції за морську агресію Росії. У той же час посли ЄС у середу вирішили ввести санкції проти ще 9 осіб, відповідальних за організацію виборів в ОРДЛО.