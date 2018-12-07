У Миколаєві на відкритті нового АТБ люди самі зірвали червону стрічку і увірвалися в супермаркет

У Миколаєві, 5 грудня, в ході відкриття нового супермаркеті АТБ, люди самі зірвали червону стрічку і вбігли в будівлю, не очікуючи кінця заходу.

Новий супермаркет АТБ на перетині вулиці 3-я Слобідська і Центрального проспекту. На кілька місяців його закрили, огородили парканом і оновили дизайн. «Відкривали» супермаркет провідні та аніматори в костюмах Міккі Мауса і тигра. Все це дійство супроводжувалося музикою.

Однак, як показано на відео, люди – переважно жінки похилого віку, по мірі закінчення заходу стали натовпом до входу, притулившись до червоній стрічці, яку належало урочисто розрізати.

Одна з жінок отвязала стрічку від стовпа і стала мотати собі її на кулак, в той же час ще кілька людей переступили через стрічку і, не чекаючи останніх слів ведучого, побігли до входу, створюючи тисняву біля дверей.

Читачі «Злочинності.НЕМАЄ», побувавши на відкритті, повідомляють, що люди в першу чергу побігли до прилавків з товаром по знижкам і у великих кількостях набирали собі продукти з червоними цінниками в кошику.