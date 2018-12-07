Індія планує взяти в оренду у Росії ще одну підводний човен

Зараз ВМС Індії вже орендують російську підводний човен Нерпа



Найближчим часом керівництво Індії має намір укласти контракт на оренду другий російського атомного підводного човна.

За інформацією видання, ця угода вартістю в $3 млрд може стати одним з найбільших оборонних контрактів з РФ після поставки Індії російських комплексів С-400 вартістю $5,4 млрд і контракту на поставку двох фрегатів класу Адмірал Григорович вартістю $1,5 млрд.

У вартість контракту, крім оренди субмарини, входять також витрати на її переоснащення через шість років експлуатації, включаючи заміну реактора, а також оснащення човна технікою індійського виробництва.

Індія розглядає можливість оренди однієї з двох російських підводних човнів класу ” Щука-Б – Братськ або Самара, які проходять переоснащення на судноремонтному заводі Зірочка в Северодвінську.

Зараз ВМС Індії вже орендують російську підводний човен Нерпа проекту 971И Щука-Б, перейменовану в Чакру. Човен взята в оренду на десять років у 2011 р. Вартість контракту, включаючи витрати на обслуговування, склала $2,5 млрд.