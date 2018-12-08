У Тернопільській області жінка наклала на себе руки через брак коштів на оплату комунальних послуг

Жителі села Вишнівець Збаразького району Тернопільської області повідомили про те, що знайшли біля річки труп односельчанки, біля якого була виявлена передсмертна записка.

Згідно попередньої інформації, мешканка села Вишнівець покінчила життя самогубством через брак фінансових коштів.

У своїй передсмертній записці жінка пояснила свій вчинок тим, що не змогла оплатити комунальні послуги.

Односельці розповіли, що останнім часом жінка розчарувалася у всьому.

Всі залишилися у неї грошові кошти вона направляла на оплату комунальних послуг.

Після того, як жінка виявилася в скрутному положенні, вона зважилася на суїцид.

Повідомляється, що зараз на місці працюють представники правоохоронних органів.