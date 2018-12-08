Європейська комісія подала позов проти Румунії

Єврокомісія подала до суду на Румунію



Європейська комісія звернулася до Європейського суду з позовом проти Румунії з-за прострочення повернення державної допомоги у розмірі 92 млн євро, які були надані урядом країни групі компаній, що належать братам Віорелі та Іоану Микула.

«Ще в грудні 2013 року було встановлено, що своїм рішенням від 2005 року про відмову від інвестиційного контракту за чотири роки до закінчення терміну його дії Румунія порушила двосторонній Договір, підписаний зі шведськими інвесторами (Віорел та Іоан Микула – громадяни Швеції). Румунія, перебуваючи в стадії приєднання до ЄС та з метою дотримання європейських законодавчих норм, анулювала схему державної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Пізніше Арбітражний суд зобов’язав уряд Румунії відшкодувати збиток бізнесменам Віорелі та Іоану Микула, так як вони не повністю скористалися державною допомогою.

Однак, в 2015 році Єврокомісія ухвалила рішення, згідно з яким виплачена Румунією сума компенсацій інвесторам і своїм компаніям порушує норми законодавства ЄС щодо державної допомоги, зобов’язавши Румунії повернути виплачені грошові компенсації інвесторам.

Підкреслюється також, що на виконання постанови Єврокомісії було відведено чотири місяці, проте гроші досі не були повернуті, тому було прийнято рішення звернутися з позовом до Європейського суду.