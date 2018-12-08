У Польщі намагалися зірвати виступ ансамблю російської армії

Один з активістів перекинув російський прапор

У п’ятницю, 7 грудня, двоє польських активістів перервали концерт ансамблю пісні і танцю Російської армії імені Александрова, який проходив у Бидгощі.

Як повідомляє OKO.press, активісти Рафал Сушок і Міхал Войцещчук вибігли на сцену з транспарантами “Кремлівський рашизм – геть за Дон” і кричали “Лапи геть від України”.

Вони також тримали транспарант “Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу”. Все сталося під час виконання пісні “Священна війна”.

Один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, який розміщується на стенд біля трохи меншого польського. Жоден з близько ста військових хористів на це не відреагував.

За кілька секунд активістів зі сцени звела охорона.