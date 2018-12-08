“Майонез окупантів”: грузинські чиновники помилково знялися в російській рекламі

Керівники прес-служб Міноборони Грузії, адміністрації президента та Служби податків знялися в рекламі російського майонезу “Слобода”.

Керівники прес-служб Міністерства оборони Грузії Ніно Толордава, прес-служби АП Ека Мишвеладзе і Служби податків Хатія Моисцрапишвили взяли участь в рекламній зйомці майонезу “Слобода” для журналу Сity. Спонсором передноворічної рубрики, героїнями якого стали співробітниці держструктур, виступила російська компанія.

Публікації з зображенням розмістили на сайті та сторінці журналу в Facebook, однак майже відразу ж під постом стали з’являтися негативні коментарі читачів, і статтю довелося видалити.

Толордава заявила, що до початку фотосесії навіть не підозрювала, що буде зніматися в рекламі, була впевнена, що “Слобода” – українська марка, і ніколи не купує російські товари, оскільки “дотримується євроатлантичного курсу”.

“Для мене це велика проблема, я не знала, що це російська компанія, думала, українська. Більше того, я не знала, що це були рекламні зйомки, і була впевнена, що це звичайна фотосесія. Для мене було несподіванкою виявити, що я беру участь в рекламі. Я опинилася в абсолютно заплутаній історії, це було несподівано для мене”, – пояснила вона виданню Netgazeti.

Інші учасниці фотосесії також заявили, що нічого не знали про “рекламі продуктів країни-окупанта”.

Між тим редактор і засновник журналу Ека Хоперия запевняє, що держслужбовці прекрасно знали, що мова йде про рекламних зйомках російського майонезу. Правда, журналіст уточнила, що знімок ставився до категорії Product placement, а не до реклами.

Грузинський політолог Гела Васадзе пояснив, що схожі випадки з рекламою російських товарів періодично трапляються. Однак ситуацію з майонезом він назвав “з ряду геть що виходить”, оскільки у зйомках засвітилися держслужбовці.

“На жаль, це говорить тільки про те, що між Росією і Грузією, країнами, між якими об’єктивно взагалі не повинно бути ніяких проблем, вони все ж є. Перша – Абхазія, друга – так звана Південна Осетія. І поки ці питання не вирішені, такі ситуації будуть виникати”, – сказав він.

За його словами, чиновниць навряд чи чекає догана або стягнення за зйомки в рекламі, а громадський осуд – лише форма психологічного тиску.