У США відклали санкції проти компаній російського олігарха

Дерипаска знову отримав поблажку

Міністерство фінансів США продовжив термін дії тимчасових ліцензій на діяльність компаній EN+ Group, Rusal і Групи Газ російського бізнесмена Олега Дерипаски. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Термін продовжили з 7 до 21 січня 2019 року.

Це рішення подовжує для американських інвесторів термін закриття контрактів та операцій з акціями російських компаній, що потрапили під американські санкції.

Нагадаємо, 6 квітня цього року США запровадили нові санкції проти російських олігархів і компаній, в тому числі – проти Дерипаски (контролює 48,13% компанії Rusal) і Віктора Вексельберга (разом з партнерами він контролює 26,5% Rusal). Також ввели санкції проти компаній, які вони контролюють.

Попадання в санкційний список означає блокування активів в США і заборону на будь-бізнес з цими компаніями для американських громадян, включаючи будь-які операції з борговими і дольовими інструментами.

Мінфін США спочатку дав місяць на продаж акцій і боргових інструментів цих компаній і два місяці на завершення діючих контрактів. Обмеження повинні були набути чинності 7 травня і 5 червня відповідно. Однак потім ці терміни неодноразово продовжувалися.