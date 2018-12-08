Названі самі незвичайні школи світу

Найцікавіший освітній досвід з-за кордону.

Ми звикли до класної системи навчання з її незмінними домашніми завданнями, їх перевіркою на щоденних заняттях. Але у світі існує маса інших цікавих підходів до навчання. Може, і нам варто перейняти дещо в них.

Рано чи пізно всі новітні технології застарівають, як застаріла стара добра система освіти СРСР, яка страшним привидом витає в стінах наших шкіл, примушуючи учнів перетворюватися в сіру масу.

Гімназія Ørestad в Копенгагені, Данія

Цей коледж був побудований ще в 2005 році. Основні профільні напрямки цього коледжу – це медіа, комунікації і культура. Будова нагадує скляний куб, у якому багато поверхів і пересувних платформ. Ці платформи з’єднані великий гвинтовими сходами.

Всередині будівлі дуже багато відкритого простору. Як запевняють творці, це допомагає учням розвивати комунікативні навички. Коледж оснащений Інтернетом, учні користуються ноутбуками, iPad-ами та іншими благами сучасної техніки.

Навчальні програми поділяються на соціальні, куди входять такі предмети, як культура, релігії, психологія; і природні: біологія, здоров’я. Також існує мовне напрямок, де учні вивчають відразу три мови: рідна данська, англійська і третій європейський мову на вибір самого учня. Термін навчання в Ørestad – 3 роки.

Steve Jobs School в Амстердамі, Голландія

Це одна із самих передових шкіл світу. Кожному учневі з 4 по 12 клас видають особистий айпад, з допомогою якого він і буде вчитися протягом усього перебування в школі. В школі не використовується слово «вчитель», є тільки «наставник».

Освітню програму вибирає сам учень особисто, або ж з допомогою батьків. Кожні 6 тижнів учень знову регулює програму під себе. Це створено для того, щоб виключити хворобливу конкуренцію серед учнів. Адже кожна дитина – унікальна.

Spa Pou Vocatoinal School, Камбоджа

Ця незвичайна школа була збудована на кошти камбоджійської громади у 2011 році. План і зовнішній вигляд школи ретельно розробляв архітектор з Фінляндії, який тісно спілкувався з місцевими жителями.

Головна фішка в тому, що вчитися можуть як дорослі, так і діти. Це тому, що в школі розповідають про засади ведення бізнесу, як відкрити свою власну справу. Тому в учнів незабаром з’явиться вибір: або працювати на низькооплачуваній роботі, або намагатися відкрити власний бізнес. Погодься, дуже корисне знання в наш час.

THINK Global School

Це не школа в традиційному розумінні – у неї навіть стін немає. Вся справа в тому, що кожен навчальний семестр проходить в різних країнах. Наприклад, перший семестр може пройти серед островів в Іонічному морі, де буде вивчатися стародавня філософія.

У другому семестрі учні можуть відправитися в Фінляндію, де будуть вивчати біологію, керуючись тим, що бачать навколо себе. Це ідеальна школа для тих, хто хоче вийти з неї справжнім громадянином світу.

Школа Egalia Стокгольм, Швеція

Спочатку може здатися, що це звичайна школа. Але саме там навчають міжособистісних стосунків та гендерної рівності. На території навчального закладу заборонено використовувати займенники «він», «вона». Також не можна судити про людину, виходячи з його національної чи релігійної належності. Єдиним критерієм оцінки учня є тільки його вчинки.

AltSchool Сан-Франциско, США

Напевно, всі чули про встиг наробити шуму поколінні Z. Це люди, які народилися в 1995 році, і ті, які народжуються зараз. Особливість цих людей – природне швидке переключення уваги з одного предмета на інший. І водночас ці люди не здатні зберігати концентрацію на певному об’єкті тривалий час.

Творці цієї школи врахували всі зміни, що відбуваються з дітьми. Так і з’явилася AltSchool. Учнів навчають 3D-моделювання, вчать вирішувати конкретні проблеми нестандартно. Ці навички розвивають гнучкість мислення, щоб в подальшому людина могла гнучко пристосовуватися до швидких змін у світі. На даний момент, така школа є не тільки в Сан-Франциско, а ще і в інших штатах. Мабуть, задум потрапив у саму точку.