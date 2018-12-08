В аеропорту Тбілісі затримали відомого українського режисера

Його допитують.



У міжнародному аеропорту Тбілісі грузинські прикордонники затримали відомого українського режисера Сергія Лозницю. Про це в суботу, 8 грудня, повідомляє народний депутат Семен Семенченко в Facebook.

“Грузинські прикордонники затримали режисера фільму Донбас. У спецкомнате Міжнародного аеропорту Тбілісі режисерові Сергію Лознице влаштували серію допитів”, – написав нардеп.

У свою чергу грузинське видання Грузія Online також повідомляє про затримання Лозниці в аеропорту Шота Руставелі.

За їх інформацією, український режисер приїхав до Грузії на 19-й кінофестиваль Тбілісі на кінопрем’єру фільму Донбас.

Після прильоту в Грузію, як пише видання, Лозницю завели в спецкімнату і влаштували серію допитів, але потім відпустили.