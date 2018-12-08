“Люблю Францію”: Трамп незвично відреагував на протести в Парижі

Трамп вважає, що він потрібен французам.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter прокоментував масові протести у Франції, участь у яких беруть представники руху «Жовті жилети».

За його словами, Паризьку угоду по клімату не приносить користі французької столиці.

Як зазначив американський лідер, жителі Франції не хочуть, щоб країна перераховувала великі суми державам третього світу, як передбачається, прийняття заходів по захисту навколишнього середовища.

«Люди скандують: «Ми хочемо Трампа!» Люблю Францію», – написав президент.