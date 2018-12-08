Міністр відмовився вірити в труднощі росіян

Міністр праці Росії Максим Топілін не погодився з думкою, що громадянам старше 45 років неможливо знайти роботу. Про це повідомляє ТАСС.

Відповідну точку зору висловила керівник Центру паліативної медицини департаменту охорони здоров’я Москви Нюта Федермессер. «Я не можу з цим погодитися. Можливо знайти роботу. Якщо у когось виникають проблеми, існують державні програми», — сказав чиновник на дискусійного майданчику «Якість життя» в ході з’їзду «Єдиної Росії».

Топілін також нагадав, що з 2019 року влада виділить на перенавчання осіб передпенсійного віку (згідно трактування президента Росії, це ті громадяни, яким залишилося п’ять років до виходу на пенсію) п’ять мільярдів рублів.

У липні поточного року РБК з посиланням на опитування Інституту Адізеса повідомляв, що 32 відсотки російських компаній не готові приймати на роботу громадян передпенсійного віку, така ж частка підприємств планує наймати таких працівників тільки в тому випадку, якщо вони володіють високою кваліфікацією. Ще 29 відсотків готові брати предпенсионеров на рядові посади і лише 7 відсотків заявили, що працевлаштовують людей незалежно від віку. Серпневе опитування «Левада-центру» показав, що майже половина старшого покоління росіян очікує зростання безробіття.

Більшість громадян, як випливає з дослідження холдингу «Ромир», вважають найнадійнішим засобом пошуку роботи згідно серед родичів і друзів.