У Брюсселі тисяча поліцейських розігнала “жовті жилети”

Сотні протестувальників заблокували

Поліція Брюсселя в суботу блокувала близько 100 учасників акції протесту “жовтих жилетах” на столичній вулиці Луа, не пропускаючи їх до Еврокварталу, де протестувальники збиралися провести несанкціонований мітинг. Про це повідомила представник поліцейського управління Брюссельського столичного округу Ільзе ван де Кейре.

“У суботу бельгійська поліція стягнула до тисячі бійців спецпідрозділів по боротьбі з заворушеннями в Брюссель. Представники поліції напередодні намагалися зв’язатися з організаторами акцій протесту, запланованих на суботу, щоб попередити несанкціоновані збори людей, однак не змогли цього зробити, оскільки не знайшли нікого, хто б відповідав за організацію протесту”, – йдеться в повідомленні.

ЗМІ зазначає: “Сотня протестувальників на вулиці Луа блокована поліцейськими спецназом з усіх боків. Вони не роблять ніяких агресивних дій і тільки скандують “Всі разом!”, А також закликають поліцію пропустити їх в Евроквартал”.

Один з протестувальників зазначив, що вони не хулігани і не мародери. Вони вимагають від уряду соціальної справедливості. Він прийшов на мітинг разом зі своїми друзями у відповідь на заклики в Facebook.