Ердоган звинуватив Європу в недемократичності

Європейські лідери роками критикували Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган використовував зіткнення між протестуючими і поліцією в Парижі, щоб відповісти європейцям на їх критику щодо його поведінки з політичною опозицією.

“Ті, хто знущався над нашими поліцейськими силами, звинувачуючи їх у жорстокості, тепер повинні поглянути на власну поліцію. Європа провалила урок демократії, свободи і прав людини”, – заявив у суботу Ердоган, реагуючи на події в Парижі.

Європейські лідери роками критикували Ердогана через занадто жорстку реакцію турецької поліції щодо інакомислячих. Особливо – після спроби військового перевороту в липні 2016 року, яка вилилася у величезна кількість арештів і утримання під вартою багатьох журналістів, вчених і опозиційних політиків.

Французькі протести “жовтих жилетах” в Парижі дали турецькому президентові рідкісний шанс відповісти європейцям. “Я дивлюся на те, що відбувається в європейських столицях, з неспокоєм”, – сказав він.