Прилепін звинуватив Стрєлкова у відвертій брехні: «він сам там не був»

Письменник відповів полковнику, що ніколи не брав грошей безоплатно — ні в Росії, ні на Донбасі

Захар Прилепін назвав «жахливими і огидними» звинувачення з боку екс-міністра оборони ДНР Ігоря Стрєлкова, який заявив, що письменник прибув на Донбас тільки заради піару і грошей. Прилепін підкреслив, що Стрільців тим самим образив його бійців, які проливали кров у війні.

Схоже, конфлікт між Захаром Прилепиным та Ігорем Стрілецькою перейшов у нову — відкриту фазу. Раніше Ігор Стрільців заявив, що Прилепін не воював в Донбасі, а тільки «піарився», а його батальйон чисельністю не дотягував навіть до роти.

Прилепін на НСН відповів Стрелкову, звинувативши того у брехні. Письменник заявив, що його хлопці і він сам були на передовій, а 17 бійців його батальйону отримали поранення різного ступеня тяжкості. «Він там сам не перебував» – висловився Прилепін про Стрелкове, який, на його думку, сам не був у гарячих точках.

Всіх не переспоришь, висловив упевненість письменник. Але найближчим «три-чотири дні кола по воді» будуть розходитися, впевнений Прилепін, мабуть, маючи на увазі резонанс від події зіткнення між ним і лідером ополченців.