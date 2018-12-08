Трамп заявив про звільнення ще одного топ-чиновника

Трамп пообіцяв повідомити, хто замінить Келлі на посаді.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що начальник апарату президентської адміністрації Джон Келлі залишить свою посаду до кінця року.

«Джон Келлі поїде в кінці року, але я дуже ціную його роботу», – заявив Трамп журналістам.

Найближчим часом Трамп пообіцяв повідомити, хто замінить Келлі на посаді. За даними видання, можливим кандидатом є Нік Айерс.

Раніше повідомлялося, що офіс спеціального прокурора Роберта Мюллера направив у суд південного округу Нью-Йорк в США меморандум, підготовлений до оголошення вироку Майкла Коена, колишньому адвокату президента Дональда Трампа.