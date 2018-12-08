Порошенко не пройде! На Україні будуть тестувати кандидатів у президенти у наркологів

УНІАН повідомило про те, що депутати Верховної ради збираються запропонувати в обов’язковому порядку проводити психіатричний і наркологічний огляд тих, хто буде висуватися на посаду президента України. Ось тільки чи пройде такий пост сам Порошенко?

Даний законопроект вже був зареєстрований в парламенті. Крім цього, депутати запропонували внести зміни в закон «про вибори президента України». Не обійшлося, звичайно, і без «5 копійок» що колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, який збирається розповісти українцям, як потрібно обирати президента.

Зробити це він планує на українському телебаченні, де стане ведучого програми «Джокери. Шлях у президенти» на телеканалі ZIK. Як він це буде робити, абсолютно незрозуміло, тому що зараз він знаходиться в Нідерландах і не може в’їхати на Україну. Крім цього, вже точно не вийде назвати хорошим президентом, так що він може давати якісь поради абсолютно незрозуміло. Перевірку у психіатра Саакашвілі точно б не пройшов.

Втім, судячи з поведінки українських депутатів, психіатричний і наркологічний огляди можуть істотно скосити політичні ряди. Шкода, що його збираються проводити тільки для кандидатів у президенти.