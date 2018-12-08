Економічний лад і демографія держави

Остання досить дивна новина в тому, що Японія починає приймати трудових мігрантів, до цього влада Німеччини заявила, що розширюють прийом гастарбайтерів.

У Польщі стали сильно переживати, що українці починають перебиратися пасткою і весь їх економічне зростання за рахунок дешевої робочої сили припиниться і на самих важких виробництвах, у шахтах і плантаціях буде нікому працювати. У Німеччині не вистачає не тільки санітарів з обслуговування кинутих ліберальними дітками людей похилого віку, але і вчителів для середньої освіти.

У деяких країнах ЄС вже бували випадки, коли дітей забирають з надуманих причин у іноземців, щоб хоч десь взяти дітей. У Південній Кореї народжуваність майже в два рази менше, ніж в Північній Кореї і якщо відбудеться об’єднання, то більше в інтересах Півдня, щоб було кому працювати на заводах і фабриках. В Литві, не можуть знайти помічника фермера з прибирання гною.

У Росії на самому верху обговорюють проблему, де ж знайти російськомовних фахівців для різних галузей економіки.

І скрізь потрібні не юристи і економісти з менеджерами, а робітники, будівельники та інженерно – технічний персонал.

І всім цим цивілізованим, а значить вимираючим країнам, потрібні готові освічені фахівці, які будуть готові за невеликі гроші піднімати їх економіку.

І зовсім не дивно, що всім цим державам так знадобилися білоруси, враховуючи, що у нас збереглося професійно-технічну освіту, та існують всі галузі сучасної промисловості.

Складається стійке враження, що цивілізовані народи припинили всякі спроби піднімати рівень демографії власними силами.

До речі, Німеччина ще у повоєнний час намагалася вирішити проблеми демографії за рахунок турецького народу, але виявилося, що вже через покоління турки прославився великими багатодітними сім’ями вже в Німеччині народжувати дітей перестають.

Зараз у ЗМІ йдуть суперечки і міркування, всі намагаються зрозуміти, які ж обставини впливають на демографію. Капіталісти і ліберали стверджують, що дітей не народжують тому, що народ пішов не такий, і пропонують клонувати людей. Комуністи стверджують, що народжувати будуть тільки тоді, коли будуть безкоштовні квартири і великі допомоги.

Але практика показує, що і перше і друге результатів не приносить. Адже високі допомоги на дітей і соціальне житло не принесло результату в тій же Німеччині, Франції чи Швеції.

І в СРСР, де населення все ж зростала, особливо перед розпадом, безкоштовні квартири, та інші пільги сім’ї з трьома дітьми були зовсім не в більшості.

І в цей же час у Венесуелі, де йде перманентна економічна криза населення росте по півмільйона людей на рік. Що ж говорити про країни Африки і Близького Сходу, де багатодітна сім’я, швидше норма, ніж виняток.

Так чому у цивілізованих країн і народів майбутнє практично не проглядається, при всіх благах і підвищеному рівні споживання? Адже ніхто не буде сперечатися з тим, що майбутнього у народу, який не народжує дітей, бути не може.

Щоб у цьому розібратися, ймовірно, слід вчитися у найуспішніших представників і виявляється, що найбільш успішні в нашому світі представники світової еліти якраз і відрізняються завидною плодючістю.

І зовсім не секрет, чому сім’ям банкірів, власників корпорацій, заводів і пароплавів потрібно багато дітей. У кожного представника владетельной сім’ї світової еліти стоїть головне завдання в житті – це передати гроші і влада наступним поколінням. Тільки так вони можуть забезпечити собі гідну старість. А скільки тисяч підприємств, корпорацій і підприємств загинуло, коли спадкоємці спустили спадщину в казино або пропили і порахувати складно.

Ось і народжують можновладні еліти багато дітей, щоб виховати їх всіх як треба правити світом, і було з кого вибрати найбільш гідного.

З чого можна зробити висновок, що дітей народжують тільки ті, кому вони потрібні і для того, щоб правильно виховані діти забезпечували старшим поколінням гідну старість. І зовсім не важливо, яка це сім’я, фермерів, або банкірів.

Ну, а білоруській владі повинно бути зрозуміло, що якщо у нашої молоді не буде своєї національної мрії і перспективи розвитку в Білорусі, то вистачає тих, хто з радістю прийме у себе білорусів в якості дешевої робочої сили. Тим більше, що їх не потрібно 20 років ростити, навчати і виховувати, а можна отримати вже готовими фахівцями.