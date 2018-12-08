Трамп після протестів “жовтих жилетах” дав пораду Макрону

Президент США Дональд Трамп на тлі заворушень “жовтих жилетах” дав пораду французьким властям. Про це говориться на його сторінці в Twitter.

Трамп заявив Макрону про необхідність знизити податки і назвав події в Парижі “сумними”. Також він припустив, що пора “покінчити” з Паризьким угоди по клімату.

“Може бути, настав час покінчити з безглуздим і надзвичайно дорогим Паризьким угодою і повернути гроші людям у вигляді більш низьких податків?” – заявив Трамп.

Трамп додав, що США вже пішли по цьому шляху і стали єдиною великою країною, чиї викиди в навколишнє середовище скоротилися.