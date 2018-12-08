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Трамп після протестів “жовтих жилетах” дав пораду Макрону

08.12.2018

Трамп после протестов "желтых жилетов" дал совет МакронуПрезидент США Дональд Трамп на тлі заворушень “жовтих жилетах” дав пораду французьким властям. Про це говориться на його сторінці в Twitter.

Трамп заявив Макрону про необхідність знизити податки і назвав події в Парижі “сумними”. Також він припустив, що пора “покінчити” з Паризьким угоди по клімату.

“Може бути, настав час покінчити з безглуздим і надзвичайно дорогим Паризьким угодою і повернути гроші людям у вигляді більш низьких податків?” – заявив Трамп.

Трамп додав, що США вже пішли по цьому шляху і стали єдиною великою країною, чиї викиди в навколишнє середовище скоротилися.

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